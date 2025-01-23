Орлов о хитах против Никишина и Педана: «У СКА пошла игра, а что “Локомотиву” делать было? Канадцы так наших били в Суперсерии-1972 — ужас!»

Судьи не увидели нарушения правил в этих моментах. Позднее КХЛ оштрафовала Шалунова.
"Конечно, любые серии всегда заставляют делать анализ, искать причины. У СКА было шесть травмированных, осталось в лазарете пять ведущих игроков — большие потери. Возможно, их ловят специально — вот как вчера прыгнул человек.
Я читал мнение Леонида Вайсфельда — а когда я комментировал, он судил, это был великолепный арбитр. Вайсфельд дал две оценки, я с ними согласен. Один должен был получить 5+20, и две минуты — второй.
Если игрок отрывает две ноги, это явное нарушение, он никогда не должен так идти в стык. В голову ударил, потом Никишин ударился еще лицом, вот это самое страшное.
И второй — Педан, которого так припечатали, когда шайба в стороне была, — и тоже в прыжке. Та же история с Кузнецовым: его же ударил соперник плечом в голову — и тоже ничего, а человек с травмой.
Но я хочу больше говорить об игре. В последних матчах не хватало концентрации, может быть, внешнее давление мешало. Не нужно на это обращать внимания. Главное — когда один за всех и один за одного, вот как Плотников сказал в раздевалке.
Хоккей не терпит уступчивости в силовой борьбе. Во втором и третьем периодах СКА соперника и перетолкал, и за шайбу лучше цеплялся. Ну и, конечно, забили. Ваня Демидов — фантастический гол сделал. Как он обыграл — просто потрясающе!
Я спрашивал у Романа Борисовича — он отвечал, что Демидов очень целеустремленный хоккеист. Многие бегут, бросают, а Ваня делает микропаузу: успевает увидеть и понять.
Забросили одну, вторую, сразу почувствовали себя иначе — и какая игра пошла! И отсюда эти фолы «Локомотива» — а что им делать было? Мы такое видели в Суперсерии в 1972 году и до этого в играх с Чехословакией.
Канадцы при своей звездности начинали лупить и Валеру Васильева, и других. Наших так били! Борису Михайлову один игрок клюшкой дал наотмашь по почкам — ужас!
Когда канадцы увидели, как наши несутся вперед, они начали откровенно грубить, сбивать, ломать игру. И иногда у них это получалось — вот то же самое было у «Локомотива» в этом матче.
Завтра матч с «Динамо», нужно на таком же победном фоне его провести при 22 тысячах зрителей. Они же за вас! Давайте, покажите, что вы можете. Раз вы обыграли лидера чемпионата, то потенциал у команды есть.
Сжав зубы, надо продолжать бороться. Сумма выигранных единоборств ведет к победе — это аксиома. Матч с «Локомотивом» может быть переломным — надо закреплять эту хорошую игру, а потом подойдут и травмированные ребята", — сказал комментатор.
Вайсфельд о хитах против Никишина и Педана: «Нарушения. Игроки “Локомотива” отрывали ноги ото льда. Момент с Шалуновым тянет на большой штраф».