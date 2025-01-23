Марченко против «Торонто»: передача за 19:32 — лучшее время среди форвардов «Коламбуса». У него 51 очко в 48 играх

При этом безголевая серия россиянина продлилась до 6 матчей.
Сегодня за 19:32 — лучший показатель среди форвардов «Блю Джекетс» (0:02 — в меньшинстве) — у Марченко 1 бросок в створ ворот, полезность — «плюс 2».
Форвард «Коламбуса» отдал результативный пас во второй игре подряд, набрав 51-е (18+33) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 48 игр.
При этом безголевая серия россиянина продлилась до 6 матчей.
Сегодня за 19:32 — лучший показатель среди форвардов «Блю Джекетс» (0:02 — в меньшинстве) — у Марченко 1 бросок в створ ворот, полезность — «плюс 2».