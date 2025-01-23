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Овечкин о погоне за Гретцки: «В НХЛ ты играешь против лучших защитников, забивать трудно. В “Вашингтоне” отличная группа ребят. Если что-то случается, стараемся держаться вместе, поэтому мы сейчас успеш

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 20 голов, чтобы повторить рекорд.
Источник: Спортс"

На данный момент «Вашингтон» лидирует в общей таблице НХЛ с 69 очками в 47 играх.

"Мне не хватает 20 шайб, 21 гола [до нового рекорда]. В этой лиге трудно забивать. Ты играешь против лучших защитников.

В одной игре у тебя может быть два или три шанса, и ты должен их использовать, а может быть и всего один шанс. Все пять парней на площадке должны выполнять свою работу.

Вы видите, сколько ребят подписали контракты перед началом сезона. Опытные, но все еще молодые и все еще жаждущие побеждать и выходить в плей-офф.

Думаю, самое главное, что у нас отличная группа ребят в раздевалке. Если что-то случается, мы всегда стараемся держаться вместе, и я думаю, именно поэтому мы сейчас успешны«, — сказал нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин.