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Третьяк об Овечкине: «Саша полностью восстановился. Будем надеяться, что он сможет побить рекорд Гретцки в этом сезоне. Но на Бога надейся, а сам не плошай»

39-летний форвард идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports

«Вашингтон» идет успешно, часто выигрывает, Овечкин забивает. Судя по результативности, Саша полностью восстановился. Дай бог, чтобы не было больше травм.

Будем надеяться, что уже в этом сезоне он сможет побить рекорд. Но, как говорится, на Бога надейся, но сам не плошай", — сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Овечкин о погоне за Гретцки: «В НХЛ ты играешь против лучших защитников, забивать трудно. В “Вашингтоне” отличная группа ребят. Если что-то случается, стараемся держаться вместе, поэтому мы сейчас успешны».