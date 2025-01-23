Третьяк об Овечкине: «Саша полностью восстановился. Будем надеяться, что он сможет побить рекорд Гретцки в этом сезоне. Но на Бога надейся, а сам не плошай»

«Вашингтон» идет успешно, часто выигрывает, Овечкин забивает. Судя по результативности, Саша полностью восстановился. Дай бог, чтобы не было больше травм.
Будем надеяться, что уже в этом сезоне он сможет побить рекорд. Но, как говорится, на Бога надейся, но сам не плошай", — сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Овечкин о погоне за Гретцки: «В НХЛ ты играешь против лучших защитников, забивать трудно. В “Вашингтоне” отличная группа ребят. Если что-то случается, стараемся держаться вместе, поэтому мы сейчас успешны».