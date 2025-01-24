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Зубов об 1:8 от «Салавата»: «Счет говорит сам за себя. “Сочи” не смог перестроиться, заставить себя играть в хоккей, проиграл 99% единоборств на всех участках»

— Особо комментировать нечего. Счет говорит сам за себя. Проиграли 99% единоборств на всех участках площадки. Из-за этого такой результат.

Источник: Спортс"

Самое обидное, что не помогли ни одному, ни другому вратарю. Все через работу. Такие моменты надо исправлять, завтра будет следующий день.

— Можно ли сказать, что сегодня был не вечер «Сочи», потому что игра вообще не ладилась?

— Она не заладилась из-за нашего настроя. Соперник вышел более собранный, быстрый. У нас были проблемы с выходом из зоны и, как следствие, удаления, рикошеты, которые должны ловить на себя.

Не смогли перестроиться и заставить себя играть в хоккей, — сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.