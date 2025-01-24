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Кудашов делит 3-е место по камбэкам (4) с 0:3 среди тренеров КХЛ. Рекорд у Билялетдинова и Знарка — по 7

В четверг московское «Динамо» победило СКА (5:3), отыгравшись с 0:3. Для возглавляющего бело-голубых Кудашова это 4-я волевая победа за карьеру в Фонбет Чемпионатах КХЛ.

Источник: Спортс"

Столько же камбэков у Дэвида Немировски.

Рекорд принадлежит Зинэтуле Билялетдинову и Олегу Знарку — по 7 волевых побед в матчах, когда их команды проигрывали со счетом 0:3.