Кудашов делит 3-е место по камбэкам (4) с 0:3 среди тренеров КХЛ. Рекорд у Билялетдинова и Знарка — по 7

Столько же камбэков у Дэвида Немировски.
Рекорд принадлежит Зинэтуле Билялетдинову и Олегу Знарку — по 7 волевых побед в матчах, когда их команды проигрывали со счетом 0:3.
В четверг московское «Динамо» победило СКА (5:3), отыгравшись с 0:3. Для возглавляющего бело-голубых Кудашова это 4-я волевая победа за карьеру в Фонбет Чемпионатах КХЛ.
Столько же камбэков у Дэвида Немировски.
Рекорд принадлежит Зинэтуле Билялетдинову и Олегу Знарку — по 7 волевых побед в матчах, когда их команды проигрывали со счетом 0:3.