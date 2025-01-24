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Дорофеев забил победный гол в матче с «Сент-Луисом» и стал 2-й звездой. У него 21+10 в 48 играх

Форвард «Вегаса» отличился в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (4:2).

Источник: Спортс"

На счету 24-летнего россиянина 31 (21+10) очко в 48 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8».

Сегодня Дорофеев (15:30, 1:22 — в большинстве, 0:15 — в меньшинстве, «минус 1») реализовал 1 бросок в створ из 5.