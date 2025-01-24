Овечкин вышел на 10-е место в истории НХЛ по очкам в равных составах (988), обогнав Микиту

На счету 39-летнего россиянина стало 34 (22+12) очка в 32 играх в текущем сезоне при полезности «+16».
За карьеру в рамках регулярок — 1584 (875+709) балла в 1458 играх.
Из них 988 (553+435) очков форвард набрал в равных составах — 10-й результат в истории НХЛ. Овечкин обошел Стэна Микиту (987 очков в равных составах).
Выше идут Уэйн Гретцки (1818), Яромир Ягр (1296), Горди Хоу (1250), Марк Мессье (1162), Марсель Дионн (1098), Стив Айзерман (1077), Сидни Кросби («Питтсбург», 1059), Рон Фрэнсис (1040) и Фил Эспозито (1006).
Отметим, что по числу голов в равных составах Овечкин (553) уступает только Хоу (566) и Гретцки (617).
Овечкин забил 875-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 19 шайб.