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Овечкин вышел на 10-е место в истории НХЛ по очкам в равных составах (988), обогнав Микиту

Капитан «Вашингтона» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:0), поразив пустые ворота на 57-й минуте броском из своей зоны.

На счету 39-летнего россиянина стало 34 (22+12) очка в 32 играх в текущем сезоне при полезности «+16».

За карьеру в рамках регулярок — 1584 (875+709) балла в 1458 играх.

Из них 988 (553+435) очков форвард набрал в равных составах — 10-й результат в истории НХЛ. Овечкин обошел Стэна Микиту (987 очков в равных составах).

Выше идут Уэйн Гретцки (1818), Яромир Ягр (1296), Горди Хоу (1250), Марк Мессье (1162), Марсель Дионн (1098), Стив Айзерман (1077), Сидни Кросби («Питтсбург», 1059), Рон Фрэнсис (1040) и Фил Эспозито (1006).

Отметим, что по числу голов в равных составах Овечкин (553) уступает только Хоу (566) и Гретцки (617).

Овечкин забил 875-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 19 шайб.