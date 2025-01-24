Овечкин вышел на 10-е место в истории НХЛ по очкам в равных составах (988), обогнав Микиту

Капитан «Вашингтона» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:0), поразив пустые ворота на 57-й минуте броском из своей зоны.