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Овечкин забил 400 голов в 30+ лет — больше всех в НХЛ на отрезке с сезона-2015/16. Мэттьюс — 2-й, Драйзайтль — 3-й, Макдэвид — 5-й

Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Сиэтлом» (3:0).

Источник: Спортс"

По данному показателю он занимает второе место в истории НХЛ, уступая только Горди Хоу — 415 шайб.

Россиянину исполнилось 30 лет перед началом сезона-2015/16. Начиная с первой игры того чемпионата и по сегодняшний день Овечкин забил больше всех голов в НХЛ — 400 за 698 игр.

На втором месте находится Остон Мэттьюс из «Торонто» — 388 шайб за 596 матчей. Третья позиция у Леона Драйзайтля, «Эдмонтон» (380 в 730).

Пятерку замыкают Давид Пастрняк («Бостон», 361 в 678) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 355 в 688).

Овечкин забил «Сиэтлу» в пустые ворота! До Гретцки — 19 голов.