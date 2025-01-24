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Назаров о голах Овечкина в пустые: «Даже так надо попасть, особенно из своей зоны. Не все профессионалы на это способны — нужно иметь мастерство, чуйку и талант, как у Александра»

39-летний форвард «Вашингтона» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата (3:0), забросив шайбу из своей зоны.

"Поздравляем Александра Овечкина с очередным голом в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 875-ю шайбу: до рекорда Гретцки осталось 19 шайб, а до нового рекорда — 20 голов.

Да, Саша поразил уже пустые ворота «Сиэтла», вижу, что кто-то в интернете над этим подшучивает. Но даже в пустые ворота надо попасть, особенно из своей зоны. Далеко не все профессионалы на это способны, надо иметь мастерство, чуйку и талант, как у Ови.

Предлагаю всей спортивной общественностью бурно праздновать каждый гол Александра. Все новости спорта на федеральных спортивных каналах должны начинаться именно с заброшенных шайб российского капитана «Вашингтона», — сказал бывший игрок клубов НХЛ Андрей Назаров.

Карбери о шайбе Овечкина «Сиэтлу»: «Непростой гол. Знаю, все скажут “в пустые ворота”, но ситуация была немного сложнее. Молодец, что забил».