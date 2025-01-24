Плющев о том, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Люди будут довольны, но не выйдут с флагами на улицу. Не думаю, что в честь этого будут народные гуляния»

"Не знаю, как отреагирует народ на побитие рекорда Овечкиным. Наверное, примут к сведению, будут довольны, но с флагами на улицы не выйдут. Об этом очень много говорят, к этому уже, в принципе, все привыкли.
Поэтому хоккейное сообщество просто ожидает, произойдет это и не произойдет, может в этом сезоне или в следующем. Но не думаю, что в честь этого будут какие-то народные гуляния", — сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
Назаров о голах Овечкина в пустые: «Даже так надо попасть, особенно из своей зоны. Не все профессионалы на это способны — нужно иметь мастерство, чуйку и талант, как у Александра».