Овечкин о Зале славы «Эдмонтона»: «Можно почувствовать, насколько тогда отличалась экипировка. У меня большая коллекция клюшек — есть и от Гретцки, и от Лемье»

«Здорово, когда у тебя есть возможность почувствовать, насколько отличалась экипировка в те времена. У меня были не такие же краги, но из таких же материалов. Это был особенный момент», — сказал 39-летний форвард.
Овечкин также посетил ресторан Гретцки, Studio 99 внутри домашней арены «Ойлеры» Rogers Place, где он позировал с одним из многочисленных игровых свитеров, висящих на стене.
«У меня есть клюшки Гретцки и Марио Лемье — это очень круто. У меня большая коллекция», — добавил Александр Овечкин.
Овечкин о погоне за Гретцки: «В НХЛ ты играешь против лучших защитников, забивать трудно. В “Вашингтоне” отличная группа ребят. Если что-то случается, стараемся держаться вместе, поэтому мы сейчас успешны».