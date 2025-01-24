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Карпухин об Овечкине: «Он большой молодец, прославляет российский хоккей. Думаю, вся страна гордится им. Жду, когда он побьет рекорд Гретцки»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Следите за Овечкиным и его погоней за Гретцки?

— Да. Жду, когда он побьет этот рекорд. Желаю ему сделать это как можно скорее. Он большой молодец, прославляет российский хоккей. Думаю, что вся страна гордится им.

— Обсуждаете внутри команды?

— Достаточно часто, к счастью, Александр забивает голы, поэтому мы можем это обсуждать.

— На ваш взгляд, когда примерно он побьет этот рекорд?

— Не хочу загадывать. Спорт такая вещь, что лучше не загадывать. Надо идти от игры к игре и потихоньку приближаться к цели.

— Уверены, что это случится в текущем сезоне?

— Не знаю. Посмотрим. Повторю: не хочу загадывать, — сказал защитник СКА Илья Карпухин.