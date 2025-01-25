Хажеев о Чикаго: «Красивый город, особенно центр. Невероятные здания, как “Москва-Сити”, только еще больше»

— Здесь большинство людей живет в домах, и вот их прикольно украшают. А в самом городе прямо такого нет. То есть в России этому празднику уделяется гораздо больше внимания, у нас все красивее делается, — сказал вратарь системы «Каролины» Руслан Хажеев.