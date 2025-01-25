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Рантанен и Тэйлор Холл перейдут в «Каролину» в рамках 3-сторонней сделки. «Колорадо» получит Нечаса, Друри и драфт-пики, «Чикаго» удержит 50% кэпхита Микко (Фрэнк Серавалли)

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщает о готовящейся большой сделке с участием трех клубов НХЛ.

В ее рамках в «Харрикейнс» перейдут форварды Микко Рантанен из «Колорадо» и Тэйлор Холл из «Чикаго».

«Эвеланш» получат в сделке форвардов Мартина Нечаса и Джека Друри, а также выборы во 2-м и 4-м раундах драфта. Изначально сообщалось о переходе форварда Йеспери Котканиеми, но в итоге это не подтверждается.

«Блэкхокс» удержат в своей ведомости 50% кэпхита Рантанена (4,625 из 9,25 миллиона долларов) и получат выбор в 3-м раунде драфта.

Ранее стало известно, что «Колорадо» не смог договориться с финским форвардом о новом контракте. Игрок, который может стать неограниченно свободным агентом летом, рассчитывает на соглашение с кэпхитом около 14 млн долларов.