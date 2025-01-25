Дадонов сделал 2 передачи в матче с «Вегасом». У него 25 очков в 48 играх в сезоне

На счету 35-летнего россиянина стало 25 (12+13) очков в 48 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 14:06.
Сегодня Дадонов (14:57, 1:25 — в большинстве, «0») не бросал по воротам. Статистика потерь и перехватов — 1:1.
Форвард «Далласа» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На счету 35-летнего россиянина стало 25 (12+13) очков в 48 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 14:06.
Сегодня Дадонов (14:57, 1:25 — в большинстве, «0») не бросал по воротам. Статистика потерь и перехватов — 1:1.