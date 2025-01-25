Кучеров сделал 50+ ассистов в 6 сезонах в НХЛ и повторил рекорд «Тампы». Среди россиян в лиге лидирует Малкин (7)

Среди россиян в истории НХЛ больше таких сезонов только у Евгения Малкина («Питтсбург», 7). При этом еще в трех сезонах форвард «Пингвинс» останавливался на отметке 49 передач. В текущем сезоне у него 25 ассистов в 46 играх.