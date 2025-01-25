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Кучеров сделал 50+ ассистов в 6 сезонах в НХЛ и повторил рекорд «Тампы». Среди россиян в лиге лидирует Малкин (7)

Форвард «Тампы» забил в овертайме и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (4:3 ОТ).

В активе 31-летнего россиянина стало 73 (23+50) очка в 45 играх в текущем сезоне при полезности «+10».

Сезон с 50+ передачами стал для Кучерова 6-м в лиге. Он повторил рекорд «Лайтнинг» по их числу, сравнявшись с Мартеном Сен-Луи.

Среди россиян в истории НХЛ больше таких сезонов только у Евгения Малкина («Питтсбург», 7). При этом еще в трех сезонах форвард «Пингвинс» останавливался на отметке 49 передач. В текущем сезоне у него 25 ассистов в 46 играх.

Кучеров сравнялся с Артемием Панариным («Рейнджерс»), у которого тоже 6 сезонов с 50+ передачами. В текущем сезоне у форварда клуба из Нью-Йорка 30 передач в 46 играх.

По 4 таких сезона на счету Александра Овечкина («Вашингтон», в текущем сезоне — 12 передач в 32 играх), Сергея Федорова и Павла Дацюка.

Рекорд лиги по числу таких сезонов принадлежит Уэйну Гретцки (18). Среди действующих игроков лучший результат у Сидни Кросби («Питтсбург», 11).