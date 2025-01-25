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Сергей Светлов: «Шутки над шайбами Овечкина в пустые ворота — удел дилетантов. Ему не 20 лет, убежать от защитников — уже событие. Это полноценные голы»

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в пустые ворота «Сиэтла» (3:0) в матче чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

— Гол номер 875 Овечкин забил в пустые ворота — и некоторые критики считают такие голы неполноценными. Что скажете?

— Шутки над шайбами Овечкина в пустые ворота — удел дилетантов.

Это вполне полноценные голы, которые еще нужно заслужить отработкой в обороне, чтением игры, свежими ногами. Овечкину — не двадцать лет и на 60-й минуте просто убежать от защитников, некоторые из которых по возрасту годятся тебе в сыновья, — уже событие.

А еще голы в пустые ворота — это показатель командной работы, класса команды. Ведь их нужно заслужить победным счетом в концовке игры. А если этого класса нет, то на этом отрезке ты уже сам снимаешь своего вратаря…

Кстати, в прошлом сезоне, когда «Вашингтон» балансировал на границе кубковой восьмерки и довольно много проигрывал, у Овечкина шансов забить в пустые ворота было очень мало.

Теперь обратная ситуация — «Вашингтон» лидирует в лиге, одерживает много побед с разницей в один-два гола.

Здесь — отличный бонус и для капитана. И результат его профессиональной работы, работы всей команды, — сказал бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов.