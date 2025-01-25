Сергей Светлов: «Шутки над шайбами Овечкина в пустые ворота — удел дилетантов. Ему не 20 лет, убежать от защитников — уже событие. Это полноценные голы»

— Гол номер 875 Овечкин забил в пустые ворота — и некоторые критики считают такие голы неполноценными. Что скажете?
— Шутки над шайбами Овечкина в пустые ворота — удел дилетантов.
Это вполне полноценные голы, которые еще нужно заслужить отработкой в обороне, чтением игры, свежими ногами. Овечкину — не двадцать лет и на 60-й минуте просто убежать от защитников, некоторые из которых по возрасту годятся тебе в сыновья, — уже событие.
А еще голы в пустые ворота — это показатель командной работы, класса команды. Ведь их нужно заслужить победным счетом в концовке игры. А если этого класса нет, то на этом отрезке ты уже сам снимаешь своего вратаря…
Кстати, в прошлом сезоне, когда «Вашингтон» балансировал на границе кубковой восьмерки и довольно много проигрывал, у Овечкина шансов забить в пустые ворота было очень мало.
Теперь обратная ситуация — «Вашингтон» лидирует в лиге, одерживает много побед с разницей в один-два гола.
Здесь — отличный бонус и для капитана. И результат его профессиональной работы, работы всей команды, — сказал бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов.