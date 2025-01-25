Михаил Григоренко: «Овечкин — величайший игрок в истории хоккея. Невероятно, что он вытворяет!»

— Следите за Овечкиным и его погоней за рекордом Уэйна Гретцки?
— Конечно, следим. Думаю, никто не сомневается, что рекорд падет. Лично надеюсь, что уже в этом сезоне. Очень приятно видеть Александра. Все за него болеем, переживаем.
— Как оцениваете его форму?
— Думаю, не мне его форму оценивать. Это величайший игрок в истории хоккея. Невероятно, что он вытворяет!
Мне посчастливилось на один турнир с ним съездить, прикоснуться к истории, так сказать. Все переживаем за него. Надеемся, что в этом сезоне рекорд падет.
— Как думаете, когда именно он побьет рекорд?
— Скорее всего, в конце сезона. В паре последних игр, — сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.