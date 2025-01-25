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Михаил Григоренко: «Овечкин — величайший игрок в истории хоккея. Невероятно, что он вытворяет!»

Капитан «Вашингтона» находится на второй позиции по голам (875) в истории регулярных чемпионатов НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Следите за Овечкиным и его погоней за рекордом Уэйна Гретцки?

— Конечно, следим. Думаю, никто не сомневается, что рекорд падет. Лично надеюсь, что уже в этом сезоне. Очень приятно видеть Александра. Все за него болеем, переживаем.

— Как оцениваете его форму?

— Думаю, не мне его форму оценивать. Это величайший игрок в истории хоккея. Невероятно, что он вытворяет!

Мне посчастливилось на один турнир с ним съездить, прикоснуться к истории, так сказать. Все переживаем за него. Надеемся, что в этом сезоне рекорд падет.

— Как думаете, когда именно он побьет рекорд?

— Скорее всего, в конце сезона. В паре последних игр, — сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.