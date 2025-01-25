Швейцарский журналист назвал лицемерием отстранение сборной России по хоккею

Заугг назвал решение Международной федерации хоккея (IIHF) ложью и лицемерием, так как россияне продолжают выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он обратил внимание на то, что IIHF объясняет решение о продлении отстранения невозможностью обеспечить безопасность россиян на международных турнирах, несмотря на то, что в НХЛ они продолжают играть.
Ранее почетный президент IIHF Рене Фазель призвал допустить российских хоккеистов к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года. Он также обратил внимание на то, что многие россияне играют в НХЛ.
IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Вопрос участия команды в Олимпийских играх — 2026 остается открытым. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.