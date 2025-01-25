Швейцарский журналист назвал лицемерием отстранение сборной России по хоккею

Заугг назвал решение Международной федерации хоккея (IIHF) ложью и лицемерием, так как россияне продолжают выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он обратил внимание на то, что IIHF объясняет решение о продлении отстранения невозможностью обеспечить безопасность россиян на международных турнирах, несмотря на то, что в НХЛ они продолжают играть.