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Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Алмаз» в МХЛ

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» удачно завершили первую в календарном году домашнюю серию матчей в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня подопечные Андрея Михалева обыграли «Алмаз» из Череповца со счетом 1:0. Автором единственной шайбы на седьмой секунде третьего периода стал Дмитрий Хобян. Таким образом, в домашней серии против команд из «Золотого» дивизиона бобруйчане набрали два балла из шести возможных, ранее наши парни уступили московскому «Динамо» (3:4) и ярославскому «Локо» (2:5).

«Динамо-Шинник» продолжает возглавлять таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ, у нашей команды 68 очков в 43 играх. Далее бобруйчан ожидают еще четыре игры на родном льду — 12 и 13 февраля юные динамовцы примут «Сахалинских Акул», а 16 и 17 февраля встретятся с «Тайфуном» из Владивостока.