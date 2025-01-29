Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Алмаз» в МХЛ

Сегодня подопечные Андрея Михалева обыграли «Алмаз» из Череповца со счетом 1:0. Автором единственной шайбы на седьмой секунде третьего периода стал Дмитрий Хобян. Таким образом, в домашней серии против команд из «Золотого» дивизиона бобруйчане набрали два балла из шести возможных, ранее наши парни уступили московскому «Динамо» (3:4) и ярославскому «Локо» (2:5).
«Динамо-Шинник» продолжает возглавлять таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ, у нашей команды 68 очков в 43 играх. Далее бобруйчан ожидают еще четыре игры на родном льду — 12 и 13 февраля юные динамовцы примут «Сахалинских Акул», а 16 и 17 февраля встретятся с «Тайфуном» из Владивостока.