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Ротенберг подарил будильник журналистке на пресс-конференции: «Нам нужна рыжая, фартовая. Надо ценить красивых девушек, они — наше все»

СКА обыграл московский клуб в выездном матче Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 4:3 ОТ.
Источник: Спортс"

Завершая послематчевую пресс-конференцию, главный тренер петербургского клуба подарил будильник журналистке. Ранее Ротенберг уже дарил будильники журналистам.

— Если вопросов больше нет, я хотел подарить будильник. Нам нужна рыжая, фартовая. Вам подарок.

— Людмила.

— Людмила. Надо ценить девушек, красивых девушек. Девушки — наше все. Поэтому поздравляем, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Скриншот: vkvideo.ru/@dynamo_ru.

Ротенберг об антирекорде СКА по пропущенным: «А сколько забили? Давайте посчитаем с 1946-го. В 1945-м мы победили фашистов — это важнее, чем сколько мы пропустили. Ноль пропустим до конца сезона, спорим?».

Ротенберг — журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза».

Ротенберг подарил будильник журналисту, чтобы писал «позитивные» статьи о СКА. Тот отказал: «Я в 5 часов утра сплю со своей женой», тренер добавил: «Главное, не с чужой».