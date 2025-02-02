Плющев о праздновании рекорда Овечкина в России: «Не думаю, что будут какие-то демонстрации. Кончно, болельщики будут рады, а что вы еще хотите? Столы на улице с шампанским и селедочкой?»

— Нет, такой образ перед моими глазами не стоит. Когда люди радовались победам сборной России по футболу, был совсем другой момент, потому что настолько долго мы не получали удовольствия от нашего футбола, нашей сборной и от тех результатов, которые она показывала. Поэтому это и было событием, тот чемпионат мира проходил в нашей стране. Здесь да, это рекорд. Но я не думаю, что будут какие-то демонстрации и манифестации.