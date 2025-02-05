Кожевников о голах Овечкина в пустые ворота: «Это надо еще попасть, оказаться в нужном месте. Нужно гордиться каждой шайбой. Всей страной ждем взятия великого рекорда»

"Саша — красавец, идет к великому рекорду. А те, кто говорят, что он забивает только в пустые… Так это тоже еще надо суметь, попасть, оказаться в нужном месте. Такое голевое чутье дано не каждому, единицам. Нужно гордиться каждой шайбой, какой бы она ни была.