Кожевников о голах Овечкина в пустые ворота: «Это надо еще попасть, оказаться в нужном месте. Нужно гордиться каждой шайбой. Всей страной ждем взятия великого рекорда»

"Саша — красавец, идет к великому рекорду. А те, кто говорят, что он забивает только в пустые… Так это тоже еще надо суметь, попасть, оказаться в нужном месте. Такое голевое чутье дано не каждому, единицам. Нужно гордиться каждой шайбой, какой бы она ни была.
Ну и вы же понимаете, что не каждый раз в пустые ворота забивают, то есть это тоже непросто. Если бы Саша все время забивал в пустые, уже бы давно побил рекорд Гретцки.
Но ничего, всей страной ждем в этом сезоне взятия великого рекорда", — заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.