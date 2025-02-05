Молодежная сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке Будущего

Участие в соревнованиях в Минске принимают молодежная и юниорская сборные Беларуси, а также команды России до 17 и до 18 лет. В вечернем матче среды между собой сыграли белорусские сборные. Счет в поединке был открыт на 2-й минуте форвардом «молодежки» Кириллом Жилюком, во втором периоде соперники обменялись шайбами: на гол Арсения Елисеева из Беларуси-U20 ответил юниор Ярослав Антонов.