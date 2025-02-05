Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодежная сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке Будущего

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице завершен стартовый день международного турнира по хоккею «Кубок Будущего» с участием лучших молодых игроков из Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Участие в соревнованиях в Минске принимают молодежная и юниорская сборные Беларуси, а также команды России до 17 и до 18 лет. В вечернем матче среды между собой сыграли белорусские сборные. Счет в поединке был открыт на 2-й минуте форвардом «молодежки» Кириллом Жилюком, во втором периоде соперники обменялись шайбами: на гол Арсения Елисеева из Беларуси-U20 ответил юниор Ярослав Антонов.

В заключительной трети Жилюк оформил дубль, еще один точный бросок нанес Николай Салыго, ранее отдавший две голевые передачи. Вскоре Владимир Карабаев отыграл одну шайбу за младший состав, но на большее Беларусь-U17 не хватило. Окончательный счет встречи был установлен на последней минуте матча, ворота юниорской сборной поразил Илья Лахнов — в итоге 5:2 в пользу «молодежки».

Ранее сегодня команда России-U18 обыграла соотечественников до 17 лет со счетом 3:1. Завтра участники соревнований на «Чижовка-Арене» определят сильнейших в турнире по хоккею в формате 3×3. В первом полуфинале, который стартует в 15.00, сыграют российские команды, вторую путевку в решающий матч оспорят белорусские сборные (16.00). Основной розыгрыш Кубка Будущего продолжится 7 и 8 февраля.

Белоруссия U20