Молодежная сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке Будущего

Участие в соревнованиях в Минске принимают молодежная и юниорская сборные Беларуси, а также команды России до 17 и до 18 лет. В вечернем матче среды между собой сыграли белорусские сборные. Счет в поединке был открыт на 2-й минуте форвардом «молодежки» Кириллом Жилюком, во втором периоде соперники обменялись шайбами: на гол Арсения Елисеева из Беларуси-U20 ответил юниор Ярослав Антонов.
В заключительной трети Жилюк оформил дубль, еще один точный бросок нанес Николай Салыго, ранее отдавший две голевые передачи. Вскоре Владимир Карабаев отыграл одну шайбу за младший состав, но на большее Беларусь-U17 не хватило. Окончательный счет встречи был установлен на последней минуте матча, ворота юниорской сборной поразил Илья Лахнов — в итоге 5:2 в пользу «молодежки».
Ранее сегодня команда России-U18 обыграла соотечественников до 17 лет со счетом 3:1. Завтра участники соревнований на «Чижовка-Арене» определят сильнейших в турнире по хоккею в формате 3×3. В первом полуфинале, который стартует в 15.00, сыграют российские команды, вторую путевку в решающий матч оспорят белорусские сборные (16.00). Основной розыгрыш Кубка Будущего продолжится 7 и 8 февраля.