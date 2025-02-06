Депутат Журова: «Путин быстрее научится играть в гольф, чем Трамп в хоккей. Предлагаю Дональду переплавить пушки на клюшки и предложить Владимиру Владимировичу товарищеский матч»

Но я Дональду предлагаю переплавить пушки на клюшки и попробовать предложить Владимиру Владимировичу товарищеский матч. Знаю, что Путину как-то предлагали поиграть в гольф, но он не очень заинтересовался.
Дмитрий Анатольевич Медведев, когда был президентом, даже начинал тренироваться. А так, не сомневаюсь, что Путин быстрее научится играть в гольф, чем Трамп в хоккей.
Вообще, через спорт можно налаживать связи. Тем более что Трамп славит российских хоккеистов, в частности Александра Овечкина и Сергея Бобровского", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.