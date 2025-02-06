Панарин забил 23-й гол в сезоне — «Бостону». У него 57 очков в 51 матче

Россиянин набрал 57-е (23+34) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 51 матч.
Сегодня за 19:29 — лучший показатель среди форвардов «Рейнджерс» (3:27 — в большинстве) — у Панарина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность — «0».
Форвард «Рейнджерс» отличился в матче с «Бостоном» (3:2), продлив результативную серию (2+3) до 3 игр.
Россиянин набрал 57-е (23+34) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 51 матч.
Сегодня за 19:29 — лучший показатель среди форвардов «Рейнджерс» (3:27 — в большинстве) — у Панарина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность — «0».