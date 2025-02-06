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Панарин забил 23-й гол в сезоне — «Бостону». У него 57 очков в 51 матче

Форвард «Рейнджерс» отличился в матче с «Бостоном» (3:2), продлив результативную серию (2+3) до 3 игр.

Источник: Sports

Россиянин набрал 57-е (23+34) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 51 матч.

Сегодня за 19:29 — лучший показатель среди форвардов «Рейнджерс» (3:27 — в большинстве) — у Панарина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность — «0».