Карбери о голах Овечкина в пустые: «Он понимает, где вскоре окажется шайба. Александр в более оборонительном режиме, когда игра на кону — могу быть спокоен, выставляя его»

Но в лиге много опытных игроков, играющих пять на шесть, не являясь мастерами защиты. Они очень полезны, потому что хорошо знают, что хотят сделать нападающие. При этом есть немало парней, которые едва ли могут забить максимум одну или две шайбы в пустые ворота за сезон.