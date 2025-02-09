Тарасенко — 12-й россиянин в истории НХЛ с 300+ шайбами в регулярках. У Панарина — 288

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 879 в 1464), Евгений Малкин («Питтсбург», 507 в 1192), Сергей Федоров (483 в 1248), Александр Могильный (473 в 990), Илья Ковальчук (443 в 926), Павел Буре (437 в 702), Алексей Ковалев (430 в 1316), Вячеслав Козлов (356 в 1182), Никита Кучеров («Тампа», 345 в 777), Алексей Яшин (337 в 850) и Павел Дацюк (314 в 953).