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Геннадий Курдин: «Кучерова уже можно называть легендой НХЛ. За последние годы Никита стал более уверенным, замотивированным. Он мозг команды»

— Никиту уже можно называть легендой НХЛ. Он уже вышел на этот уровень, наверное. Его достижения будут только увеличиваться. Как Овечкин бьет рекорды, так и он будет.

Источник: Спортс"

За последние годы Кучеров стал более уверенным, более замотивированным в хоккейном плане. Возраст уже другой, потому он меняется с каждым годом, естественно. Он и будет дальше меняться, как и его манера игры. Что‑то уходит, но что‑то добавляется.

Если игрок может в чем‑то добавить, значит он так и продолжает играть на хорошем уровне.

— Как думаете, сколько лет Кучеров сможет держать такой же уровень?

— Думаю, при правильном подходе еще очень долго. Он же именно мастер, а не «бей‑беги». Думаю, еще долго может играть. Главное, чтобы здоровье не подвело.

Вокруг него играют, он ведет игру. В команде от него отталкиваются. Потому он должен долго играть. Есть хоккеисты, которые просто бегают и бьются, — таким долго играть тяжело.

Но Кучеров — мозг команды. Он на раздаче, расставляет игру. Карьера должна быть долгой, если здоровье позволит и желание, — сказал первый тренер нападающего «Тампы» Геннадий Курдин.

Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампы» — 610 пасов. Никита обошел Хедмана.