Шипачев про Овечкина: «Какие‑то дилетанты говорят про пустые ворота — это никак не отменяет голов. Можно другого поставить, а он как мимо даст на проброс»

— Александр Овечкин в этом сезоне побьет рекорд Гретцки?
— Я очень надеюсь и жду. Смотрим все хайлайты, как он играет. Думаю, не один я, а многие хоккеисты за него переживают, потому что Саша — великий игрок и хороший человек.
— Болельщики некоторые задаются вопросом: он много забивает в пустые ворота, для этого тоже нужно мастерство?
— Да нет, ребят. Пустые ворота — это значит, что тренер доверяет человеку. Соперники ведь могут его команде забить.
Он здорово и в защите играет, ребята из его пятерки ему помогают. Соответственно, Саша просто решает вопрос и забивает в пустые ворота. Команда выигрывает. Какие проблемы?
Можно кого‑нибудь другого поставить, а он как мимо даст на проброс, вбрасывание в их зоне, им забьют… Нет, это какие‑то дилетанты говорят про пустые ворота.
Как человек, который играет в хоккей, скажу: это никак не отменяет голов. Через день‑два, через месяц я забуду, сколько он в пустые забил. А ведь их еще надо забить.
Я бы тоже с удовольствием 10−15 забил за сезон, и мне вообще наплевать, кто и что там говорит про пустые ворота. Я очень рад за Саню. Он большой молодец, — сказал нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев.