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Александр Овечкин: «Где смотреть пресс-конференции Ротенберга? В Америке не показывают. Если Роман подарит свою клюшку, посмотрю с удовольствием. Но забивать буду своей»

— Главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Александр Овечкин — такой большой профи, что изобрел свою клюшку. И поэтому забивает так много голов». Это в самом деле ваш лайфхак?

Источник: Спортс"

— Роман, как обычно, разрывает новостные заголовки (улыбается). Все свои секреты не расскажу.

Но одно только замечу: да, у меня своя клюшка. И, как я слышал, Ротенберг тоже сделал свою клюшку. Если он мне свою клюшку подарит, я ее посмотрю с удовольствием.

Но буду забивать голы своей.

— Вы смотрите пресс‑конференции Ротенберга? Это уже явление в российском хоккее.

— А где мне их смотреть? К сожалению, их пока в Америке не показывают, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Ротенберг рассказал о клюшках под брендом «Красная машина»: «По качеству не уступаем Bauer и CCM. Спасибо Овечкину за пример. Великий нападающий вдохновил нас на работу».