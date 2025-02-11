Александр Овечкин: «Где смотреть пресс-конференции Ротенберга? В Америке не показывают. Если Роман подарит свою клюшку, посмотрю с удовольствием. Но забивать буду своей»

— Роман, как обычно, разрывает новостные заголовки (улыбается). Все свои секреты не расскажу.
Но одно только замечу: да, у меня своя клюшка. И, как я слышал, Ротенберг тоже сделал свою клюшку. Если он мне свою клюшку подарит, я ее посмотрю с удовольствием.
Но буду забивать голы своей.
— Вы смотрите пресс‑конференции Ротенберга? Это уже явление в российском хоккее.
— А где мне их смотреть? К сожалению, их пока в Америке не показывают, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Ротенберг рассказал о клюшках под брендом «Красная машина»: «По качеству не уступаем Bauer и CCM. Спасибо Овечкину за пример. Великий нападающий вдохновил нас на работу».