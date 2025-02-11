Андрей Назаров: «Старые “друзья” угрожают адом всем, кто их не послушается. Но в аду мы были, там не страшно. Победа будет за нами»

"Сегодня в КХЛ большой игровой день, много интересных матчей. Все отдохнули, Матч звезд позади, регулярный чемпионат возобновился.
Здорово, что Александр Овечкин не забывает про наше московское «Динамо», поддерживает клуб и желает ему успехов и побед. Желаем Саше только всего хорошего.
Тем временем наши новые старые «друзья» угрожают адом всем, кто их не послушается. Но в аду мы были, там не страшно. Мы идем плечом к плечу к своей цели. Победа будет за нами", — сказал бывший главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Овечкин о матче «Динамо» — СКА: «Будет 5:1 в пользу “Динамо”. Ротенберг сделал только одну клюшку, а надо — на всю команду».