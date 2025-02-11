Андрей Назаров: «Старые “друзья” угрожают адом всем, кто их не послушается. Но в аду мы были, там не страшно. Победа будет за нами»

Тем временем наши новые старые «друзья» угрожают адом всем, кто их не послушается. Но в аду мы были, там не страшно. Мы идем плечом к плечу к своей цели. Победа будет за нами", — сказал бывший главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.