В честь Кросби переименовали приз лучшему новичку в Юниорской лиге Квебека

В следующем сезоне он превзошел это достижение, набрав 168 (66+102) очков в 62 матчах, приведя «Римуски» к чемпионству в QMJHL. По итогам обоих сезонов он получил звание самого ценного игрока не только QMJHL, но и всей Канадской хоккейной лиги (CHL), объединяющей также OHL и WHL.