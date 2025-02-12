Президент «Динамо» о финансах клуба: «Общий бюджет в районе 2,7 млрд рублей. На 30% повысилась реализация билетов. Никаких долгов нет, от прошлых проблем мы избавились»

— Пока мы не видим в этом необходимости, у нас и так хорошая заполняемость. Если у нас будет постоянная заполняемость и дефицит билетов, то, наверное, придется в какой-то степени повысить цены. Я думаю, мы тогда начнем с лож, где больше всего формируется денежных средств. Но при общей экономической ситуации в нашей стране нам бы не хотелось повышать цены. То, что мы стали продавать билеты на 30% больше, позволило нам привлечь в бюджет чуть-чуть побольше денег.