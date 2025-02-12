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Плющев о регулярке КХЛ: «Морозову пора запустить плей-офф. Нет никакой интриги в борьбе за кубковые путевки, а ведь ради этого мы 68-матчевую шарманку крутим»

— Как вам рестарт регулярного чемпионата КХЛ?
Источник: Спортс"

— Все, как мы говорили еще в октябре — никакой интриги в борьбе за последние кубковые путевки. «Сибирь» и «Торпедо» одержали очередные победы, теперь и на Востоке, и на Западе отрыв восьмого места от девятого — около десяти очков.

При двухочковой системе это пропасть — и, по сути, приговор всему регулярному чемпионату. Играть еще полтора месяца, по полтора десятка матчей — а главной интриги нет. Ведь именно ради выхода в плей-офф эту 68-матчевую шарманку мы и крутим. Как выясняется, без особого смысла.

Самое тревожное, что происходит такое — чуть ли не впервые в истории КХЛ. Во всяком случае раньше борьба за последние места в плей-офф хотя бы в одной конференции шла до заключительных туров. А сейчас — сушим весла. В общем-то с октября.

— Что в данной ситуации можно порекомендовать КХЛ?

— Перед Матчем звезд президентом КХЛ было сказано о небывалой плотности чемпионата. Не знаю, где эту плотность увидели. Наверное, президенту лиги можно порекомендовать хотя бы заглянуть в таблицу — и чтобы впустую не терять времени и турнирного темпа, запустить плей-офф.

Да, пилюлю может подсластить плотность внутри кубковых восьмерок. Но по большому счету это интрига для плей-офф, а не для регулярного чемпионата. Ведь сама суть «регулярок» — именно в борьбе за выход в восьмерку, — сказал заслуженный тренер России.