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Ротенберг о Демидове в звене с Андроновым и Дедуновым: «Вы игру смотрели? Сколько смен он с ними сыграл? Не больше трех. Если мы честно говорим. Много всегда отвлекающих маневров»

СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Источник: Спортс"

— Иван Демидов в составе на матч оказался с игроками разрушительного плана: Сергеем Андроновым, Павлом Дедуновым. Если не секрет, почему вы почти постоянно используете Ивана именно в таких сочетаниях?

— Вы игру смотрели? Сколько смен он с ними сыграл? Он был в заявке так записан, но он не сыграл с ними больше трех смен. Он всю игру выходил с Кузнецовым и с Бардаковым. Если мы честно говорим. Много всегда, знаете, отвлекающих маневров.

Ваня сегодня молодец. Он, наверное, имел возможность стать сегодня героем, но все впереди. Думаю, что он будет играть все лучше и лучше с каждым матчем, потому что он растет.

Такие командные ситуации он воспринимает очень серьезно, всегда делает правильные выводы, — сказал главный тренер СКА.