Ротенберг о Демидове в звене с Андроновым и Дедуновым: «Вы игру смотрели? Сколько смен он с ними сыграл? Не больше трех. Если мы честно говорим. Много всегда отвлекающих маневров»

— Вы игру смотрели? Сколько смен он с ними сыграл? Он был в заявке так записан, но он не сыграл с ними больше трех смен. Он всю игру выходил с Кузнецовым и с Бардаковым. Если мы честно говорим. Много всегда, знаете, отвлекающих маневров.