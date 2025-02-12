Сергеев о прогнозе Овечкина на матч со СКА: «Чуть-чуть он не угадал с счетом. Приятно, что наш человек за нас болеет»

— Была ли цель взять реванш после прошлого обидного поражения от СКА?
— Не то что реванш, просто хотелось обыграть хорошую команду. Достойно играли, поэтому получилось взять победу.
— Овечкин дал прогноз на игру. Держали этот счет в голове?
— Чуть-чуть он не угадал с счетом. Приятно, что наш человек за нас болеет.
— Следите за его бомбардирской гонкой в НХЛ?
— Конечно, слежу, и не только я. Думаю, удастся побить рекорд в этом сезоне. Если не в этом, то в следующем побьет сто процентов, — сказал защитник московского «Динамо» Артем Сергеев.
В прошлом сезоне Сергеев выступал за СКА.