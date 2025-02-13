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Хоккеисты «Динамо-Шинника» с победы начали домашнюю серию и вышли в плей-ин МХЛ

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Шинника» удачно начали очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

В среду подопечные Андрея Михалева встречались с «Сахалинскими Акулами». К середине матча бобруйчане уступали сопернику со счетом 0:3, но затем развернули ход встречи на 180 градусов, отыграв одну шайбу во втором периоде, а затем поразив чужие ворота пять раз в заключительной трети. Итог игры — 6:3, голевой и ассистентский дубли за динамовцев оформил Дмитрий Хобян, по одному точному броску нанесли Артем Капустин, Андрей Кравчук, Матвей Ладутько и Николай Салыго, в активе которого также три результативные передачи.

Ранее «Динамо-Шинник» досрочно вышел в квалификационный раунд плей-ин Западной конференции МХЛ — бобруйский клуб продолжает возглавлять «Серебряный» дивизион и уже точно не опустится в нем ниже третьего места. Серию за выход в плей-офф Кубка Харламова белорусы в конце марта сыграют с одной из команд «Золотого» дивизиона, которая закончит регулярку в нижней части таблицы. Завтра «Динамо-Шинник» и «Сахалинские Акулы» проведут повторный поединок, начало — в 19:00.