Хоккеисты «Динамо-Шинника» с победы начали домашнюю серию и вышли в плей-ин МХЛ

В среду подопечные Андрея Михалева встречались с «Сахалинскими Акулами». К середине матча бобруйчане уступали сопернику со счетом 0:3, но затем развернули ход встречи на 180 градусов, отыграв одну шайбу во втором периоде, а затем поразив чужие ворота пять раз в заключительной трети. Итог игры — 6:3, голевой и ассистентский дубли за динамовцев оформил Дмитрий Хобян, по одному точному броску нанесли Артем Капустин, Андрей Кравчук, Матвей Ладутько и Николай Салыго, в активе которого также три результативные передачи.