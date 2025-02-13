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В Екатеринбурге открыли вторую очередь «Дацюк-Арены». Фетисов, Ковальчук, полпред президента РФ в УрФО Жога, губернатор Свердловской области Куйвашев посетили мероприятие

Первая очередь «Дацюк-Арены» была открыта в 2016 году, строительство было выполнено за счет бюджетных средств и президентского гранта, который был получен в результате победы команды «Неоплан» в 2014 году в турнире Ночной хоккейной лиги.

Источник: Спортс"

Первая очередь «Дацюк-Арены» была открыта в 2016 году, строительство было выполнено за счет бюджетных средств и президентского гранта, который был получен в результате победы команды «Неоплан» в 2014 году в турнире Ночной хоккейной лиги. Новое здание стало продолжением ледового дворца.

«Площадь “Дацюк-Арены-2” составляет почти девять тысяч квадратных метров. Это первое в России муниципальное сооружение, где большое ледовое поле размещается на втором этаже. “Дацюк-Арена-2” включает ледовый корт, гостиницу на 120 мест, столовую на 100 мест, бросковый зал, тренерские, судейский павильон, оборудованные раздевальные, душевые, зоны отдыха, медицинский и административный блок.

«Дацюк-Арена-2» станет новой тренировочной базой для юных хоккеистов, конькобежцев, футболистов и легкоатлетов. Пользоваться ее инфраструктурой смогут спортсмены всех спортивных отделений СШОР «Юность», а также участники учебно-тренировочных сборов", — говорится на информационном портале Свердловской области.

12 февраля прошло торжественное открытие второй очереди, состоялся матч с участием известных бывших хоккеистов. В составе команды Павла Дацюка были звезды и русского, и советского хоккея. На лед вышли Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Вячеслав Буцаев, Игорь Лукиянов, Николай Хабибулин, Максим Краев, Сергей Федоров и другие.

Команда «Легенды» сыграла с «Чемпионами НХЛ», состоящей из игроков команд «Неоплан» и «СВ Металл». Победы этих уральских команд в Ночной хоккейной лиге принесли гранты, на которые частично построили обе очереди «Дацюк-Арены».

Открытие арены посетили полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Хоккей в первую очередь воспитывает стойкий характер, а также учит товариществу и командному духу», — сказал бывший форвард ЦСКА и «Детройта» Сергей Федоров.

Фото: све.рф.

Свердловская область выделила 352 млн рублей на достройку 2-й очереди «Дацюк-Арены».