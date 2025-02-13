Михеев об обмене из «Ванкувера»: «После прошлого сезона уже готовился к этому, доверия не чувствовал. Ни на кого зла не держу. Если уж Гретцки поменяли, то это может произойти с кажд

— После окончания прошлого сезона я уже понимал, что будет происходить, и готовился к этому. Так что ни шока, ни сюрприза, ни холодного душа, ни расстройства в этом для меня не было вообще никакого. Ты же чувствуешь, что происходит. И меня, скорее, волновали организационные моменты, связанные с переездом. Но, опять же, этот процесс поставлен на поток — не я первый, не я последний.