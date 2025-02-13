Михеев о Бедарде: «Работоспособный. На тренировку почти всегда приезжает первым, остается на льду после занятий, много работает в зале. Профессионал, хотя ему всего 19»

— Работоспособный. На тренировку почти всегда приезжает первым, остается на льду после занятий, много работает в зале. Профессионал, хотя ему всего 19, серьезно относится к своему организму, готовится к матчам так, как надо. Он играет в лиге всего второй сезон, и при его подходе все, что нужно — опыт и терпение. Это придет. А все опытные ребята, включая меня, стараются ему помогать.