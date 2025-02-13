Крикунов о Кубке мира: «Без России — это “Кубок полумира”. В 2028-м Трамп еще будет президентом, он нормально относится к нашим хоккеистам. Овечкин и Малкин закончат, но будут другие»

Думаю, к этому моменту ситуация сгладится, уже идут переговоры. К тому же в 2028 году еще президентом будет Трамп, а он к нашим хоккеистам нормально относится. Он же бизнесмен, понимает, что куда без России. НХЛ тоже понимает, они на этом деньги зарабатывают.