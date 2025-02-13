Крикунов о Кубке мира: «Без России — это “Кубок полумира”. В 2028-м Трамп еще будет президентом, он нормально относится к нашим хоккеистам. Овечкин и Малкин закончат, но будут другие»

«Трудно сказать, будет ли политизирован Кубок мира, но думаю, Россия будет участвовать в турнире. Ну какой Кубок мира без России? Это тогда будет “Кубок полумира”. Народ не обманешь! В 2028 году будем участвовать.
Думаю, к этому моменту ситуация сгладится, уже идут переговоры. К тому же в 2028 году еще президентом будет Трамп, а он к нашим хоккеистам нормально относится. Он же бизнесмен, понимает, что куда без России. НХЛ тоже понимает, они на этом деньги зарабатывают.
У нас хоккеисты сейчас растут как грибы. У нас полно ребят. Весь вопрос: как их подвести. Да, одни закончат, но появятся другие. Овечкин, Малкин, может, уже закончат, но будут другие.
Думаю, у нас неплохая перспектива на турнире", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Фетисов о Кубке мира: «Разум победит беспредел, происходящий в спорте, надеюсь. Россия с гербом на форме примет участие — у нас будет звездный состав через 3 года».