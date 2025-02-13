Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Журова об отстранении России: «Олимпиада и Кубок мира без нас неполноценны. Спортсмены думают: “Если бы были русские, все могло бы быть по-другому”

Ранее НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году. Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее.

Источник: Спортс"

Позднее глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш заявил: «Хотелось бы, чтобы игроки из России участвовали в турнирах. Они невероятные хоккеисты. Они хотят представлять свою страну, играть на Олимпиаде и Кубке мира».

"Слова Марти Уолша о возвращении российских хоккеистов на соревнования являются хорошим знаком! Все понимают, что Олимпиада и Кубок мира без сборной России является неполноценными.

Самое интересное, что даже когда мы не участвуем, о нас все равно говорят. Это значит, они понимают, что без нас соревноваться не очень правильно.

И вне зависимости от того, кто становится чемпионом, журналисты пишут и спортсмены думают: «Если бы были русские, все могло бы быть по-другому».

Тем более, когда у нас такие хоккеисты, как Александр Овечкин и другие", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.