Агент Овечкина о реакции Александра на уход Кузнецова и Орлова из «Вашингтона»: «Переживал, но это часть бизнеса. Ты не можешь все время играть со своими друзьями»

— Конечно. Они дружили и дружат, продолжают общаться. Поэтому это всегда печально, но это часть бизнеса, к сожалению. Ты не можешь все время играть со своими друзьями в команде (смеется). Составы меняются, ничего не поделаешь, — рассказал агент Глеб Чистяков.