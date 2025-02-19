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Агент Овечкина о реакции Александра на уход Кузнецова и Орлова из «Вашингтона»: «Переживал, но это часть бизнеса. Ты не можешь все время играть со своими друзьями»

— Переживал ли Александр, когда россияне уходили из «Вашингтона»? Сначала Орлов, потом Кузнецов.

Источник: Спортс"

— Конечно. Они дружили и дружат, продолжают общаться. Поэтому это всегда печально, но это часть бизнеса, к сожалению. Ты не можешь все время играть со своими друзьями в команде (смеется). Составы меняются, ничего не поделаешь, — рассказал агент Глеб Чистяков.