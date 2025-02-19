Зубов о 4:1 с ЦСКА: «Если не брать удаления, то “Сочи” ни в чем не уступал. Хорошая командная победа»

— Хорошая командная победа. Отлично сыграли в меньшинстве, было создано большое количество моментов командой соперника в неравных составах, и здесь наши ребята проявили характер, включая вратаря. Была равная игра. Если не брать удаления, то мы ни в чем не уступали. В конечном итоге это сделало разницу. Команду «Сочи» с победой.