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Зубов о 4:1 с ЦСКА: «Если не брать удаления, то “Сочи” ни в чем не уступал. Хорошая командная победа»

— Хорошая командная победа. Отлично сыграли в меньшинстве, было создано большое количество моментов командой соперника в неравных составах, и здесь наши ребята проявили характер, включая вратаря. Была равная игра.

Источник: Спортс"

— Хорошая командная победа. Отлично сыграли в меньшинстве, было создано большое количество моментов командой соперника в неравных составах, и здесь наши ребята проявили характер, включая вратаря. Была равная игра. Если не брать удаления, то мы ни в чем не уступали. В конечном итоге это сделало разницу. Команду «Сочи» с победой.

— У «Сочи» три победы над ЦСКА в этом сезоне. Придает ли это дополнительной мотивации команде или вы не обращаете внимание на тех соперников, с которыми играете в плане турнирного положения?

— Вы прекрасно знаете, в каком турнирном положении мы находимся. Поэтому мы просто стараемся настраиваться на каждую игру. Не так много игр осталось, а нам нужно многое успеть. Поэтому будем стараться в каждой игре, — сказал главный тренер «Сочи».