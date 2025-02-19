Квартальнов о 4:2 с «Витязем»: «Динамо» было чуть посвежее. Хороший 3-й период, сыграли по счету. Пять меньшинства, это многовато, таких подарков делать не надо"

— Хороший третий период. Сыграли по счету, в общем-то. Мне понравилось начало. Есть определенные вещи. И конечно, пять меньшинства, это все-таки многовато. В чужой зоне удаления, таких подарков делать не надо. А так по содержанию третий период мне понравился. — По сравнению с предыдущим матчем, содержание игры и тактика резко изменились. Хотя между матчами было всего четыре дня, команда коренным образом поменяла, что называется, стиль — сыграла в остроатакующем стиле. Добилась успеха. Что, по-вашему, позволило сегодня сыграть по-другому и победить? — Я думаю, просто мы были чуть посвежее. Все-таки предыдущая игра с «Локо» — она далась нам тяжело. И, в общем-то, здесь, опять же, говорю, мы не дотерпели. Все-таки должны были и тогда, в какой-то момент — таких игр очень много — где-то не дотерпели. Там (в матче «Динамо» Минск — «Витязь» 0:3 — Спортс«“) понятно, два гола пропустили в пустые ворота.