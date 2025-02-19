Десятков о борьбе «Витязя» за плей-офф: «Пока теоретические шансы не пропали. Выходим на каждый матч побеждать»

Не знаю, связано ли это с усталостью и утомлением. Возможно. Но, опять же, встает вопрос о реализации первого периода, когда есть моменты, есть большинство, когда нужно забивать. И таких моментов достаточно много было. В принципе, если так брать течение игры. А так, в целом, наверное, сказалась все равно эта выездная серия.