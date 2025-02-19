Третьяк о Турнире четырех наций: «Нет главной изюминки. Канадцы и американцы понимают, что без России не так вкусен пирог, который они приготовили»

Они раньше никогда в финал не выходили. А теперь берут золото и среди 18‑летних, и среди 20‑летних. Вот в финал Турнира четырех наций вышли. Потому что американцы очень много работают. И у нас переняли многое, при этом пошли еще дальше. Помните, как у нас Виталий Прохоров руководил сборной, когда юниоры выступали в МХЛ? Сначала юниоры проигрывают. Но тянутся за более старшими и бурно прогрессируют.