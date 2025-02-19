«Ванкувер» продлил Дрю О’Коннора на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов. У форварда 2 гола в 4 играх за команду после обмена из «Питтсбурга»

После обмена американец провел за новую команду 4 матча, в которых забросил 2 шайбы.
Всего в сезоне у него 57 игр и 18 (8+10) очков при полезности «минус 13». За карьеру в лиге — 214 матчей в рамках регулярок и 68 (32+36) баллов.
По текущему контракту с истекающим сроком действия зарплата О’Коннора составляет 925 тысяч долларов. Летом он мог стать неограниченно свободным агентом.
Отметим, что контракт новичка с «Питтсбургом» нападающий подписал весной 2020 года, когда в клубе работали нынешние президент «Кэнакс» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд и генеральный менеджер Патрик Альвин.